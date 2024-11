Visitantes estão tendo opções de variedades nos estandes, desde o primeiro dia da feira - Foto Divulgação

Publicado 17/11/2024 21:19

São João da Barra – A ExpoBarra chega ao último dia com resultado positivo no quadro geral. Além da satisfação do público pela programação, a organização é destacada. A variedade dos produtos expostos também chama atenção, sendo observados do artesanato sanjoanense a drones de última geração usados na agricultura.

Também a geração de renda satisfaz ambulantes e empresários que aproveitam o grande movimento no Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha para comercializar os seus produtos. De acordo com avaliação da Secretaria de Comunicação (Secom), grandes empresários do ramo agropecuário e empreendedores do município e da região estão sendo bem sucedidos.

Os produtos são comercializados em vários pontos dos 100 mil metros quadrados do parque, onde foram montados, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, em parceria com a de Turismo, 28 estandes para os expositores; para comercialização de roupas; aluguel de produtos de festa; pet shop; estúdio de fotografia; acessórios e vários outros itens.

Grandes máquinas agrícolas, produtos agropecuários como material para curral, rações e até uma granja estão em evidências; além dos bovinos expostos. Bastante visitados, ainda, os estandes da prefeitura; Casa do Artesão; os espaços do Jeep Clube de São da Barra, de carros antigos e do Sesc Grussaí. A prefeita Carla Caputi, destaca a importância do evento para o turismo e desenvolvimento econômico.

ENCERRAMENTO - “Temos uma programação que destaca não só o potencial da agricultura e pecuária no nosso município; nossa cidade é festeira, investe no turismo, porque turismo é emprego”. Carla Caputi realça que “agricultura também é emprego e a ExpoBarra mostra como é um setor muito importante para o município”.

Mais de 200 ambulantes, bares e restaurantes receberam atenção especial do setor de Fiscalização de Postura, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. A maior parte dos produtos comercializados é dos ramos alimentícios e de bebida; podendo serem encontrados churrasco; pipoca; churros; crepes; pastéis; caldos; maçã do amor e vários tipos de porções.

A programação de encerramento da EcpoBarra teve, na noite deste domingo (17): 19h, Rodeio Mirim e Juvenil, no Espaço de Provas Equestres; 19h, Brazzilian Band; 20h, Xandão; 20h, Rodeio - Arena Tony Nascimento; 21h, Mauro Azevedo, no Palco dos Restaurantes; 21h, Anderson Santos, no Trio. Às 22h haverá Pegada do X, no Palco Regional; 23h, Léo Santana, no Palco Oficial; 01h, Igor Saliência no Palco Regional.