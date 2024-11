São aguardados representantes de motoclubes dos estados do Rio, Espírito santo e Minas - Foto Divulgação

Publicado 21/11/2024 19:07

São João da Barra – Cerca de mil amantes do motociclismo deverão estar concentrados no final da semana no Balneário de Atafona, em São João da Barra (RJ), por conta do 14° Encontro de Motociclistas Sobreviventes do Apocalipse. O evento terá início nesta sexta-feira (22), às 17h, e vai até domingo (24), com apoio do governo municipal.

O vice-presidente do Sobreviventes do Apocalipse, Marcelo Mariano, informa que os participantes são de motoclubes do norte e noroeste fluminense; regiões dos lagos e serrana; Rio de Janeiro; Minas Gerais e Espírito Santo.

Mariano adianta que a programação inclui DJs, e bandas de pop rock da região, além da apresentação de Louro Jhow Moto Show e de um cover do Capital Inicial. “No sábado, o Encontro terá início às 12h, e no domingo às 9h”, assinala o presidente que acredita na possibilidade de movimento intenso no balneário nos três dias de evento.

A programação terá, nesta sexta-feira: 17h, DJ Suel; 20h, Ângelo Nani; 22h, Banda Zero 22. Sábado: 12h, DJ PH; 15h, Banda Código Inválido; 18h, Banda Produtos de Rock; 20h, Louro Jhow Moto Show; 21h, Banda Blues Band Vidro; 23h, Banda Eletricidade (CAPITAL INICIAL COVER). Domingo: 9h, DJ Sannudy; 13h, Banda Fato Isolado; 16h, Banda Delloreon.