A beleza negra esbanjada durante o desfile encantou quem esteve no Balneário de Atafona - Foto Divulgação

Publicado 22/11/2024 15:15

São João da Barra - Uma noite memorável para os participantes e o público presente. O comentário é de quem assistiu o Concurso Beleza Negra, realizado na última quarta-feira (20), em São João da Barra (RJ), no Balneário de Atafona, onde acontece o 14º Encontro de Motociclistas neste final de semana.

O evento marcou o Dia da Consciência Negra, organizado pela Secretaria Municipal de Turismo. Desfilaram a beleza e cultura afro-brasileira 15 inscritos, celebrando a diversidade e o orgulho de suas raízes, promovendo a valorização da cultura negra e a inclusão social.

A primeira colocação ficou com o casal Débora Ysabel e Lucas Tavares; Júlia Ribeiro e Leonardo Riscado foi o casal segundo colocado; cabendo o terceiro lugar a Maria Clara e Alessandro Silva. Na sequência, a cantora Lene Moraes animou o públicvo.

Também participaram aumentando o ritmo da animação geral as baterias das escolas de samba de São João da Barra Congos e Chinês e passistas. Houve ainda apresentação de peças em crochê da Casa do Artesão Sanjoanense durante o desfile.

MOTOCICLISMO - A programação constou do Sambagode da Consciência, começando às 12h, com a cantora Cacá Morsh; seguida de Júnior e Seus Comparsas, às 14h; e bateria da escola de samba Acadêmicos da Vila Imperial, às 16h. O grupo Pura Sympatia fechou as apresentações, às 21h.

A movimentação especial no Balneário de Atafona continua, a partir das 17h desta sexta-feira (22), até domingo (24), por conta da 14ª edição do Encontro de Motociclistas Sobreviventes do Apocalipse, com apoio do governo municipal, reunindo amantes do motociclismo dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

A programação é a seguinte: 17h, DJ Suel; 20h, Ângelo Nani; 22h, Banda Zero 22. Sábado: 12h, DJ PH; 15h, Banda Código Inválido; 18h, Banda Produtos de Rock; 20h, Louro Jhow Moto Show; 21h, Banda Blues Band Vidro; 23h, Banda Eletricidade (Capital Inicial cover). Domingo: 9h, DJ Sannudy; 13h, Banda Fato Isolado; 16h, Banda Delloreon.