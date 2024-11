Os apresentadores dos melhores projetos receberam placas em reconhecimento à criatividade - Foto Divulgação

Publicado 27/11/2024 17:05

São João da Barra – Os melhores trabalhos desenvolvidos por profissionais da rede municipal de ensino de São João da Barra (RJ) este ano foram premiados nesta terça-feira (26), durante o II Fórum de Boas Práticas, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Com o tema “Acolher e viver: praticando a humildade na cultura de paz”, a primeira colocada foi a orientadora educacional Tatiane Cruz, da Creche Municipal Saul de Oliveira e Silva.

Os projetos inscritos foram apresentados por 60 profissionais da rede municipal. Tatiane se destacou em primeiro lugar, ao promover palestras e encontros, envolvendo alunos, professores e famílias para a abordagem de temas como saúde, cuidado e humildade, buscando melhorar o ambiente escolar e também o ambiente familiar.

“Batendo metas”, da orientadora educacional Andréa de Sá, ficou em segundo. Ela promoveu, no Centro Municipal de Educação Avançada (Cmea) I a organização de equipes de monitoria, fazendo com que alunos com notas melhores em determinadas disciplinas pudessem ajudar os colegas com dificuldades, a fim de melhorar o desempenho no processo de aprendizado, criando uma rede de apoio e integração e evitando o desestímulo e a reprovação.

Joberto Pessanha Junior foi o terceiro colocado, com o projeto “Musicalização para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”. O orientador apresentou, na Escola Municipal Amaro de Souza Paes, tradições sanjoanenses, envolvendo a cultura do município por meio da música. Simone Melo se destacou na quarta posição, desenvolvendo o projeto “Grêmio Estudantil em ação”.

EXPERIÊNCIAS - O trabalho foi apresentado com o suporte do Grêmio Estudantil na Escola Municipal Dr. Newton Alves, através de rodas de conversa que proporcionaram reflexão e conscientização sobre vários temas correlacionados. “Oficina pais e filhos na construção da cultura de paz”, de Erica Pacheco (aplicado na Creche Municipal Professor João Rodrigues Pinto), ficou em quinto.

Também houve menção honrosa para Gleyciane Roza, pelo trabalho da etapa da “Ópera Mundial da Ciência” desenvolvida com os alunos da Escola Municipal Dr. Newton Alves. O II Fórum de Boas Práticas reuniu orientadores educacionais de toda a rede. Os vencedores receberam placas em reconhecimento ao trabalho realizado.

Tendo como objetivo compartilhar experiências sobre práticas desenvolvidas nas escolas que possam minimizar conflitos, combater o bullying, a violência e também evitar a evasão, a repetência e o baixo desempenho escolar, o evento foi organizado pelos coordenadores de Orientação Educacional da Semed, Elielson Rocha e Priscila Peixoto.