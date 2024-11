A fiscalização está sendo intensificada no litoral com a aproximação da alta temporada - Foto Divulgação

Publicado 22/11/2024 19:03

São João da Barra – Quem for flagrado trafegando com veículo ilegalmente com veículo motorizado na faixa de areia do litoral de São João da Barra pode ser multado com valores que variam entre R$ 500 a R$ 10 mil. Trata-se de uma Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas e Restingas, criada por meio do Decreto Municipal n° 228/2022.

A Guarda Ambiental, juntamente com a da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos estão atentas, atuando de forma intensiva na fiscalização há dois anos. De acordo com a secretária Marcela Toledo, desde dezembro de 2022 até o ultimo fim de semana já foram notificados 1.612 veículos, sendo autuados 57 veículos e outros 173 veículos em processo de levantamento de dados para autuação.

Antes de aplicar multa, agentes da Guarda Ambiental notificam os motoristas e motociclistas. “Um trabalho que também é reforçado no verão com blitz educativas, envolvendo também as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Transporte e Trânsito”, pontua Marcela ressaltando que foram colocadas placas educativas ao longo da orla do mar e mourões em vários trechos para impedir o acesso de veículos à faixa de areia.

Para facilitar o acesso das pessoas ao mar, foram construídas passarelas de acessibilidade. "A restrição do trânsito de veículos na faixa de areia do litoral de São João da Barra visa preservar o delicado ecossistema local e garantir a segurança de seus visitantes. Essa medida é fundamental, por exemplo, para proteger as áreas de desova das tartarugas marinhas”.

No período de verão, as tartarugas escolhem as praias do município para depositarem seus ovos. “E o trânsito de veículos na areia pode causar danos irreversíveis aos ninhos, esmagando ovos ou impedindo o nascimento dos filhotes, ameaçando ainda mais essas espécies que estão ameaçadas de extinção", destaca a secretária.

PRESERVAÇÃO - Marcela informa ainda que, além da proteção das tartarugas, a decisão busca preservar a vegetação: "A restinga é um bioma característico do litoral brasileiro, essencial para estabilização das dunas, proteção contra a destruição e manutenção da biodiversidade local. A circulação de veículos compromete a integridade desse ecossistema", relata.

Ao envolver vários órgãos nas ações contra o trânsito de veículos na faixa de areia, Marcela diz que a prefeita Carla Caputi demonstra seu compromisso com a preservação ambiental e com o turismo seguro, além do desenvolvimento sustentável. "A medida é também uma questão de segurança para os turistas e frequentadores das praias. O trânsito de veículos na areia representa um risco significativo de acidentes, podendo causar danos graves ou até mesmo fatais”, observa.

A secretária enfatiza que proteger os banhistas e oferecer um ambiente seguro é uma prioridade, contribuindo para um litoral mais sustentável e acolhedor. Ela orienta que frequentadores podem denunciar a irregularidade e acionar a equipe de fiscalização da Guarda Ambiental por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de SJB (Ciosp), que funciona 24 horas, nos telefones (22) 2741-1190 e 999153153.