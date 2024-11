A unidade móvel do hemocentro estará atendendo no Calçadão Dirceu Raposo, centro da cidade - Foto Divulgação

Publicado 28/11/2024 15:42

São João da Barra – Empenhado em contribuir para o Hemocentro Regional – instalado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes – o governo de São João da Barra (RJ) recebe, no próximo dia três, a unidade móvel para mais uma campanha de doação de sangue, que acontecerá no Calçadão Dirceu Dias Raposo, ao lado da prefeitura, no centro da cidade.

A iniciativa é da Secretaria de Saúde, em parceria com o Instituto Pela Vida - Doando Esperança e o Hemocentro Regional do Norte e Noroeste Fluminense. A Secretaria de Comunicação (Secom) orienta que o cadastro dos doadores acontece de 8h às 15h e os interessados devem apresentar documento oficial com foto.

A Secom explica que, para doar é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e boas condições de saúde; estar bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação. “Pessoas com febre, gripe ou resfriado, além de diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto, temporariamente não podem doar”, ressalta.

O hemocentro cobre todos os municípios do norte/noroeste e vem desenvolvendo campanhas frequentes e ações de conscientização, visando aumentar as doações para atender à demanda. Nesta quinta-feira (28) a o ônibus com equipamentos de coleta está instalado na Praça Principal de Quissamã.

No último domingo (24) a unidade recebeu doações no Cais da Lapa, no centro de Campos; na terça-feira (26) atendeu no Pátio do Corpo de Bombeiros, em Bom Jesus do Itabapoana. O Hemocentro funciona diariamente (incluindo feriados), na Rua Rocha Leão, nº 2, bairro do Caju, em Campos, no Ferreira Machado. O apelo é “participe e ajude a salvar vidas, especialmente em um momento de estoque tão crítico”.