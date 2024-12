Além da Marcha para Jesus, a inauguração do Jardim da Oração foi um ato que reforçou a devoção popular - Foto Divulgação

Além da Marcha para Jesus, a inauguração do Jardim da Oração foi um ato que reforçou a devoção popular Foto Divulgação

Publicado 02/12/2024 18:34

São João da Barra – Em noite marcada por fé e devoção, centenas de pessoas de diferentes religiões participaram de mais uma edição da Marcha para Jesus, sábado (30), em São João da Barra. Eles percorreram ruas do centro da cidade, seguindo um trio elétrico ao som de músicas gospel e palavras de evangelização, até o Jardim da Oração, construído em uma das rotatórias da Avenida da Genecy Mendonça.

O evento marcou também a inauguração, pela prefeita Carla Caputi, de um ponto de encontro para pessoas de diferentes religiões (Jardim da Oração). A prefeita fala sobre a gratidão de entregar mais uma obra: "Eu estou muito feliz de fazer essa inauguração oficial, combinando também com a Marcha para Jesus, que foi linda”.

Carla Caputi aponta a praça como mais um marco muito especial para todos da cidade: “Que todos aproveitem; é um momento que nos remete à oração. A palavra sempre é a gratidão, primeiro ao próprio Deus. De maneira especial falando sobre esse momento, é uma honra poder fazer e trabalhar com tantas pessoas boas no caminho que Deus quer que a gente crie".

A programação foi fechada com as apresentações dos cantores Willian Nascimento e Paulo Neto. Pastores e líderes evangélicos fizeram orações e ministraram a palavra. O Jardim da Oração é uma das 30 praças entre as que o governo municipal construiu e reformou nos últimos dois anos e meio.

Trata-se de um espaço que ganhou monumento em formato de cruz, pisos de intertravados, bancos, iluminação de LED e paisagismo. O secretário de Obras e Serviços, Alexandre Rosa, destaca que o local vem sendo bastante procurado, inclusive para a prática esportiva: “Antes mesmo da construção da praça, a rotatória já era usada como um local de meditação e reflexão”.

PRAÇA DE TODOS - Alexandre comenta que o estado é laico, e a praça é para todos que quiserem nela comparecer para orar: “É um ambiente que traz todo um clima de paz. Esse local faz com que São João da Barra, que já é grande, fique ainda mais imponente com essa entrada agora que nós temos. As pessoas a utilizam para cuidar do corpo, através das atividades físicas, e também da alma. A prefeita vai ter a oportunidade em quatro anos de fazer tanto mais".

A Marcha foi realizada pela Secretaria de Turismo e Lazer, com organização do Conselho de Pastores Evangélicos, cujo presidente, Wagner Diniz,enfatiza a importância: "O Jardim da Oração é extremamente importante, porque marca para a gente o momento da fé Cristã. Todos aqueles que se identificam com a Cruz são chamados a estarem nesta praça orando, agradecendo ao Senhor, independente se católico ou evangélico; o símbolo da Cruz abrange todo o planeta”.

A sensibilidade de Carla Caputi para a realização do evento é ressaltada pelo secretário de Turismo, Edivaldo Machado: "A Marcha para Jesus é realizado há muitos anos e a gente sentia falta desse espaço para que todos pudessem fazer suas orações, agradecer e realizar seus pedidos. Então a prefeita se sensibilizou de criar essa praça. São João da Barra só tem a agradecer. Só benção".