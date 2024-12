A inauguração da usina contou com várias personalidades e é considerada um marco para o município - Foto Divulgação

A inauguração da usina contou com várias personalidades e é considerada um marco para o município Foto Divulgação

Publicado 04/12/2024 19:03

São João da Barra - Resíduos da construção civil e poda de árvores passam a ser transformados em insumos para obras públicas e a agricultura familiar em São João da Barra (RJ), com a inauguração, nessa terça-feira (3), da Usina de Beneficiamento de Resíduos de Demolição e Construção, na Estrada do Imbaíba, em Atafona. O investimento é de cerca de R$ 3 milhões.

Por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, o governo municipal coloca em prática o projeto “Ciclo Verde”, que inclusive já garantiu a premiação de São João da Barra no G20 social, no Desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2024, analisado em cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resili entes e sustentáveis.

A secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, ressalta que a usina da União Norte para processar resíduos da construção civil vai viabilizar a execução do Ciclo Verde: “Não é apenas um projeto de sustentabilidade, mas uma iniciativa visionária que coloca o município como exemplo de como ações locais podem ter impacto global”.

Marcela Toledo pontua que o governo está assumindo o compromisso de avançar na gestão dos resíduos sólidos, com planejamento e ações concretas que beneficiarão toda a população. “Como o município vive o crescimento acelerado pelas atividades industriais do Porto do Açu, a gestão de resíduos sólidos se torna um dos desafios centrais”.

O projeto integra o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, apresentado e aprovado recentemente pela Câmara de Vereadores. O engenheiro civil da União Norte, Alcides Soares, enfatiza que a usina surge com a intenção de reduzir os impactos que resíduos, quando descartados de forma inadequada, podem causar ao meio ambiente.

“A utilização do material obtido com o processamento de resíduos será definida pela prefeitura”, afirma o engenheiro explicando: “Nas conversas que já tivemos, os insumos poderão ser usados para forro de estrada, intervenções de drenagem e contenção de diques, por exemplo, mas também para outras finalidades”.

CAPACIDADE - A unidade também atenderá empresas privadas. Ela tem capacidade para processar cerca de 100 toneladas de resíduos por dia: “Assim que o resíduo chega à usina, o material é encaminhado para um setor de segregação e, na sequência, segue para o processamento”, resume Alcides Soares. “A população está sendo beneficiada e o meio ambiente protegido”, avalia a prefeita Carla Caputi.

“É uma alegria enquanto gestora pública avançar a cada dia em direção ao ideal e ao que a gente sonha para o município. São João da Barra é a única cidade do estado do Rio de Janeiro com uma usina de beneficiamento de resíduos da construção civil em operação e isso é motivo de muito orgulho”, observa a prefeita acentuando: “Desenvolvemos uma gestão com comprometimento e com responsabilidade, avançando com sustentabilidade”.

O empresário Hélio Delbons, um dos proprietários da União Norte, relata que todas as cidades do Brasil enfrentam desafios com a destinação dos resíduos da construção civil: “Aqui apresentamos soluções reais e sustentáveis, ao invés de paliativos; os resíduos processados na usina são beneficiados e reaproveitados, contribuindo para a redução do impacto ambiental”.

Outro fator destacado por Delbons é o processamento de resíduos vegetais provenientes de podas de árvores,: “Eles são triturados e transformados em composto orgânico, ampliando sua utilidade e promovendo a sustentabilidade, assim como os entulhos processados que serão utilizados pela Prefeitura em ações que beneficiarão diretamente a população”.