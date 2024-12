Alexandre Magno Estefan afirma que acompanha de perto o avanço na área energética - Foto Divulgação

Alexandre Magno Estefan afirma que acompanha de perto o avanço na área energética Foto Divulgação

Publicado 05/12/2024 16:44

São João da Barra - Investimentos previstos para São João da Barra (RJ) nas áreas de petróleo, gás e energias renováveis ganham projeção a partir do Connex-E Summit Preparatory, realizado pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), terça-feira (3), em Campos dos Goytacazes (RJ).

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Alexandre Magno Estefan - que participou de painel sobre os investimentos nacionais e internacionais nas novas energias – afirma que vem acompanhando de perto o avanço na área energética, com objetivo de contribuir com a prefeita Carla Caputi em decisões que possam trazer mais benefícios para o município e toda população sanjoanense.

Um dos destaques pontuados por Estefan é a região do Complexo Portuário do Açu, onde há propostas de projetos na área de hidrogênio verde e eólicas offshore. Ele ressalta que São João da Barra vem se consolidando entre os maiores atores na área energética do estado, inclusive na preparação dos sanjoanenses para o mercado de trabalho.

Como exemplo de conquista por empenho do governo municipal, o secretário cita a implantação do Instituto Federal Fluminense (IFF). “Doamos o terreno e construímos. O prédio funciona a todo vapor; além do transporte e da bolsa universitária ofertados pelo município. “Isso é um importante instrumento para que as pessoas tenham uma qualificação mais forte e possam ocupar esses cargos mais elevados”.

Gerente de Geração Renovável Offshore na Petrobras, Glênio Saraiva Correia Júnior realça as iniciativas relatadas pelo secretário em geração de energia renovável dentro do Plano Estratégico 2050 da Petrobras, divulgado recentemente, envolvendo projeto piloto de uma torre eólica offshore que será instalada a 20 quilômetros da costa sanjoanense.

“A gente tem trabalhado intensamente em conjunto com a equipe do governo do estado e também com o time do Porto do Açu para o desenvolvimento de um projeto piloto próximo ao complexo portuário”, resume Júnior acentuando: “Nós enxergamos esse projeto como um verdadeiro laboratório; atraiu o interesse de empresas que eventualmente ainda não estavam olhando para esse segmento”.

PERSPECTIVAS - Superintendente de Petróleo e Gás da prefeitura, Wellington Abreu comenta que o petróleo e o gás natural continuam tendo uma participação muito significativa na matriz energética: “Por isso, novos investimentos da Petrobras nestas áreas também foram mostrados no evento; destaque à retomada da Bacia de Campos com recursos previstos na ordem de R$ 130 bilhões que, em consequência, podem gerar até 25 mil postos de trabalho nos próximos anos na região”.

Na avaliação de Abreu, os novos investimentos beneficiam o município em muitos aspectos: “São João da Barra se beneficia não somente dos royalties do Campo Gigante de Roncador, 5º maior produtor do país e ainda no pós-sal, além dos serviços agregados à indústria petrolífera que hoje se concentram na maior base de apoio offshore do mundo, que se encontra no Porto do Açu”.

Mesmo com 50 anos de descoberta e mais de 45 em produtividade, o superintendente admite que a Bacia de Campos ainda tem um imenso potencial de produção nos campos atuais, no seu pré-sal e novas áreas: “Nunca achei que a Bacia de Campos tivesse alcançado seu máximo de produção”.

Abreu enfatiza que, desde a descoberta na década de 70 e com mais de 14 bilhões de barris de petróleo produzidos, muitos avanços tecnológicos ocorreram, e o fator de recuperação dos campos petrolíferos só vem aumentando: “O que era considerado recuperável na década de 70 era estimado em 5%, hoje está próximo de 20%, e acredito que possa chega facilmente aos 30%”.