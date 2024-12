Carla Caputi acredita que o abono seja aprovado pela Câmara Municipal, ainda nesta semana - Foto Divulgação

Publicado 10/12/2024 19:32

São João da Barra – O governo de São João da Barra (RJ) deve pagar no próximo dia 20, juntamente com a segunda parcela do décimo terceiro, uma gratificação natalina de R$ 600 aos servidores efetivos da ativa e conselheiros tutelares. Para tanto, a prefeita Carla Caputi enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores e a expectativa é que seja aprovado ainda nesta semana.

Além da bonificação, os trabalhadores da prefeitura vão passar o Natal e a virada de ano com salários do mês, décimo terceiro, Cartão do Servidor e Auxílio Transporte em dia. Carla Caputi resume: “O projeto de lei concede o auxílio alimentação natalino de R$ 600, popularmente chamado de Abono de Natal, que será pago junto com a última parcela do 13º salário e a antecipação da folha mensal”.

Na avaliação da prefeita, com a injeção dos recursos antes da comemoração do Natal, o impacto será positivo para diversos setores da economia local. “Essas medidas reforçam nossa política de respeito e valorização aos servidores, que sempre tiveram seus pagamentos em dia e, muitas vezes, antecipados”, assinala.

“Esse compromisso não apenas reconhece o trabalho fundamental de cada servidor, mas também representa uma injeção importante de recursos na economia local, movimentando o comércio e fortalecendo nossa cidade neste período tão especial do ano”, enfatiza Carla Caputi, lembrando que a administração municipal fixou o último dia útil do mês trabalhado para o limite da quitação da folha.

Outro fator ressaltado pela prefeita é que, em algumas oportunidades deste ano houve antecipação: “Além do anúncio para o mês de dezembro, em outubro o pagamento também foi feito antes do limite, no período de comemoração do Dia do Servidor Público”.

Quanto ao Auxílio Transporte, a prefeita explica que a recarga, que acontece todo dia primeiro do mês subsequente ao trabalhado, é de até R$ 550 — calculado proporcionalmente, em relação aos dias de comparecimento ao trabalho, considerando a jornada mensal.