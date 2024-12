Vereadores também aprovaram PL do Executivo para abertura de crédito adicional no Orçamento - Foto Câmara/Divulgação

Vereadores também aprovaram PL do Executivo para abertura de crédito adicional no Orçamento Foto Câmara/Divulgação

Publicado 11/12/2024 13:34

São João da Barra – Além do governo municipal, a Câmara de Vereadores de São João da Barra (RJ) pagará abono natalino aos servidores no próximo dia 20, juntamente com a segunda parcela do décimo terceiro e a folha mensal. A decisão do Legislativo foi tomada nesta terça-feira (10), ao aprovar Projeto de Lei da prefeita Carla Caputi.

A aprovação aconteceu horas depois de a prefeita ter anunciado o encaminhamento do documento, solicitando à Câmara autorização para conceder Auxílio Alimentação de Natal no valor de R$ 600,00, aos servidores públicos municipais, ativos e conselheiros tutelares, constante da folha de pagamento do mês de dezembro, exceto para os ocupantes de cargos comissionados e contratados temporariamente.

A mesa diretora do Legislativo seguiu o exemplo de Carla Caputi para contemplar os servidores da Casa; porém, contemplando também ocupantes de cargos comissionados e aumentando o valor para R$ 621,00, correspondente seis Unidades Fiscais de São João da Barra (Ufisan). Foram aprovados, ainda, Projetos de Leis (PL) do Executivo, para abertura de crédito adicional no Orçamento.

Conforme Carla Caputi havia anunciado, os trabalhadores da prefeitura vão passar o Natal com salários do mês, décimo terceiro, Cartão do Servidor e Auxílio Transporte em dia. Serão pagos dia 20, quando o abono de R$ 600,00 também estará sendo pago. Ela realça que “essas medidas reforçam política de respeito e valorização aos servidores adotada pelo governo”.