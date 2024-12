Durante reunião no gabinete da prefeita Carla Caputi foram firmados compromissos sobre os desfiles - Foto Divulgação

Publicado 14/12/2024 14:40

São João da Barra – As agremiações que desfilarão no tradicional “carnaval da família”, em São João da Barra (RJ), já receberam 50% da verba disponibilizada pelo governo municipal. Estão garantidos R$ 910 mil. As tradicionais escolas Congos e Chinês receberão um total de R$ 385 mil cada; enquanto à mais nova Vila Imperial e ao bloco Os Indianos caberá R$ 70 mil.

Classificado entre os melhores do estado do Rio de Janeiro, o carnaval de São João da Barra é conhecido como “da família”, pelo fato de geralmente transcorrer em clima familiar: “E para garantir que a folia de 2025 seja mais uma vez um sucesso, a prefeitura está disponibilizando o apoio financeiro às escolas de samba Congos, Chinês e Vila Imperial, além do bloco Os Indianos”, ressalta o secretário de Cultura, Gilwagner Miranda.

A tradicional rivalidade entre Congos e Chinês, escolas de samba quase centenárias, é outro ponto bastante relevante. Ambas são reconhecidas como Patrimônio Cultural do estado, Miranda pontua que o pagamento da primeira parcela está sendo realizado com um prazo maior, se comparado com ao do ano anterior.

“A outra metade está prevista para janeiro. Em 2025, a festa de Momo acontecerá no início de março”, informa o secretário lembrando que para o Carnaval de 2024, os valores liberados para as agremiações já haviam sido reajustados pela prefeita Carla Caputi, atendendo a um pleito antigo dos carnavalescos.

NOVA REUNIÃO - “O repasse às agremiações está sendo possível por mais um ano após a prefeita enviar à Câmara projetos que foram aprovados para formalizar os termos de colaboração/fomento”, explica Miranda. O termo foi assinado terça-feira (10), durante reunião entre os presidentes das escolas de samba e do bloco e representantes da Secretaria de Cultura, da Procuradoria e da Controladoria do município.

Em uma das cláusulas constam porcentagens de multa, em caso de descumprimento; além de regras estabelecendo iniciar desfile no horário previsto e cumprir o limite de tempo estabelecido. “Os planos de trabalho das agremiações também foram discutidos no encontro”, cita Miranda.

Nova reunião será marcada com a presença de outras secretarias que atuam na logística do Carnaval. “O apoio financeiro é uma forma de fortalecer as tradições carnavalescas, que fazem parte da nossa cultura e que fomentam o turismo da nossa cidade. É uma das vitrines do talento sanjoanense que leva para avenida muita arte, brilho e emoção”, comenta o secretário.