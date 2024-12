O Complexo Portuário do Açu se consolidando como o porto da transição energética do Brasil - Foto Divulgação

O Complexo Portuário do Açu se consolidando como o porto da transição energética do Brasil Foto Divulgação

Publicado 17/12/2024 18:32

São João da Barra – O Complexo Portuário do Açu, instalado entre São João da Barra e Campos dos Goytacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro, atinge dez anos em operação, se consolidando como o porto da transição energética do Brasil e vetor de transformação social para o norte fluminense. Trata-se do maior complexo porto-indústria privado do país.

Nesta década, foram criados mais de sete mil empregos, movimentadas cerca de 430 milhões de toneladas, mais de 35 mil acessos de navios e crescimento médio anual de 32% no porto. Na avaliação de Vinícius Patel, diretor de Administração Portuária, o Porto Açu tem atingido sólidos resultados, se destacando por sua contribuição à economia regional.

“Opera 11 terminais privados, tem 22 empresas instaladas e gera mais de sete mil empregos, sendo 70% deles direcionados às comunidades de Campos de Goytacazes e São João da Barra”, ressalta Patel enfatizando: “Somos um porto jovem e conseguimos alcançar em 10 anos o que muitos levaram 100 anos para atingir”.

O diretor afirma que tem orgulho do trabalho desenvolvido até então: “Somos reconhecidos e temos ganhado espaço no cenário nacional, mas o destaque da nossa caminhada está em todo o desenvolvimento que conseguimos promover para área de influência dos nossos negócios, gerando oportunidades para as comunidades do entorno, impulsionando a juventude da região e as cadeias locais”, relata.

Entre os reflexos positivos, Patel pontua que, além de incentivar a contratação de mão de obra local, dentro da estratégia da Rede de Empregabilidade do Porto do Açu, o complexo portuário tem uma série de iniciativas com foco no desenvolvimento regional, como programas de porta de entrada para jovens talentos locais, de capacitação e empreendedorismo e de fomento ao ecossistema de inovação da região.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE - “Hoje, o Açu já responde por 40% das exportações de petróleo bruto nacional, além de oferecer a maior base de apoio a plataformas de óleo e gás e ter o escoadouro do maior mineroduto do mundo, com 529 km de extensão, e potenciais 3GW gerados por um parque termelétrico movido a gás natural”, assinala o diretor acentuando que o Açu é também o único ponto de pré-descomissionamento sustentável para plataformas do país.

O contrato está em andamento com a Petrobras e somente neste ano, já são duas unidades (P-26 e P-33) em preparação para o desmantelamento sustentável no Açu, que ainda pretende abrigar o primeiro hub de descomissionamento sustentável do Brasil. “Em relação à movimentação de navios, o porto já soma mais de 6.700 acessos nesse ano, 15% a mais do que no mesmo período do ano passado”, resume Patel.

Para maçar os dez anos de operação, o Porto do Açu montou exposição itinerante, na qual mostra a infraestrutura do empreendimento; resultados atingidos ao longo da década; e as ações de transformação social, ambiental e econômica para o norte fluminense. A montagem (no Shopping Partage, em Campos), é aberta ao público. Em janeiro será transferida para a Antiga Casa da Câmara e Cadeia Pública de SJB e para a Reserva Caruara.