Muito trabalho e resultado para a população são compromissos assumidos por Carla Caputi Foto Divulgação

Publicado 18/12/2024 18:02 | Atualizado 18/12/2024 18:03

São João da Barra - "O nosso compromisso aumenta cada vez mais; compromisso de muito trabalho e muito resultado para a população. Precisamos cada vez mais nos dedicar e aqui eu parabenizo os vereadores”. A declaração é da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi (União), após ter sido diplomada, nesta quarta-feira (19), para o próximo mandato. Também receberam diploma o vice eleito, Chico da Quixaba (PT), vereadores e suplentes.

A cerimônia aconteceu no Palácio Legislativo Vereador Franquis Arêas de Freitas (Câmara Municipal) e foi presidida pelo juiz da 37ª Zona Eleitoral, Enrique de Novais Siqueira Filho. Carla Caputi foi reeleita dia seis de outubro, com 25.695 votos válidos (77,76%), o maior percentual alcançado por um candidato no município.

Primeira a ser diplomada, seguida pelo seu vice, a prefeita ressaltou seu compromisso com os sanjoanenses por mais quatro anos: “Como eu sempre digo, vamos transformar vidas juntos, cada um com a sua responsabilidade; mas sempre se lembrando do maior bem que nós temos, que é nos dedicar para aqueles que nos confiaram a reeleição. A nossa missão é trabalhar para o povo”.

Ratificando promessa de campanha, a prefeita pontuou: “Todas as pessoas podem contar conosco e com o nosso mandato. Trabalharemos pela educação, pela saúde, pelo desenvolvimento sustentável, pela geração de empregos e por todas as áreas da nossa cidade. Quero agradecer a todos da nossa equipe. Sozinho, ninguém faz nada. Parabenizo também a Justiça Eleitoral pela condução do último pleito”.

A diplomação dos 13 vereadores (número aumentado para a nova legislatura) e suplentes aconteceu em seguida, pela ordem de votação obtida no pleito, sendo Júnior Monteiro o primeiro. Na sequência, Alan de Grussaí; Carlos Machado da Silva, o Kaká; Julinho Peixoto: Soninha Pereira; Elísio Rodrigues; Analiel Vianna; Léo de Lolô; Rommenik; Joice Pedra; Rodrigo Machado; Eziel Pedro; e Caio Cesar.

DIÁLOGO E INCLUSÃO - O juiz Enrique de Novais falou da importância da união dos poderes pelo fortalecimento da democracia e pediu aos eleitos que trabalhem com humildade, respeito às leis e ética para o bem de todos os sanjoanenses: "A diplomação confere formalidade e legitimidade ao processo eleitoral, ratificando a vontade na maioria dos eleitores que, de forma livre, exerceram seu direito ao voto”.

O magistrado enfatizou: “Este (o direito ao voto) é o pilar sobre o qual se constrói a nossa democracia. Uma expressão autêntica da soberania popular, traduzida pelas urnas. À prefeita eleita cabe a nobre missão de liderar o município de São João da Barra, administrando com responsabilidade, eficiência e sensibilidade as demandas da sociedade”.

Novais defendeu que o mandato de Carla Caputi seja marcado pelo diálogo, pela inclusão e pela busca incessante por soluções que promovam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. “Aos vereadores diplomados, que as suas atuações sejam norteadas pelos princípios da ética, da transparência e do compromisso com o bem-estar da população", concluiu.