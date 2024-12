Agentes do NCZ já atuam percorrendo ruas e visitando residências no combate a focos do mosquito - Foto Divulgação

São João da Barra – O Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ) está intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, com foco no verão. Para tanto, definiu um calendário de mutirões preventivos e de combate ao mosquito, com atenção especial nas casas de praia que estavam fechadas nos últimos meses.

O trabalho é facilitado com a chegada de veranistas às praias do município (Grussaí, Atafona, Chapéu de Sol e Açu) que já é intensa. De acordo com o diretor do NCZ, Matheus Moreira, equipes de campo vão realizar o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), para nortear as ações nos sete mutirões a serem realizados em janeiro e fevereiro, seis deles nas sextas-feiras.

“Na baixa temporada essas casas ficam em sua maioria fechadas, dificultando o trabalho preventivo”, pontua Moreira assinalando que, agora, com a chegada dos veranistas, estão sendo iniciadas as visitas com orientações e vistorias nos imóveis para identificar possíveis focos e fazer o combate.

“Estamos prontos para intensificar as ações e evitar o crescimento não apenas do número de casos de dengue, mas também o possível surgimento de casos de zika e da chikungunya”. O diretor adianta que o LIRAa será realizado entre os dias seis e 10 de janeiro (de segunda a sexta-feira).

“Estatisticamente, segundo o Ministério da Saúde (MS), é considerado ‘tolerável’ o índice de infestação predial até 1%”, informa Moreira acentuando: “Já os índices de 4% para cima são considerados de alto risco, exigindo maior atenção das autoridades”.

PREOCUPAÇÃO - Uma das preocupações apontadas é que estão previstos altos índices de chuva para a região Sudeste durante o próximo verão, o que, geralmente, aumenta os riscos de dengue. “Realizamos o LIRAa seguindo orientações e calendário da Secretaria Estadual de Saúde. O resultado sai alguns dias depois; mas, independentemente da data, será realizado o primeiro mutirão do verão na sexta-feira seguinte, dia 17, uma semana após o LIRAa”, afirma o diretor.

Nos próximos dias o NCZ definirá os bairros e localidades que as equipes irão visitar. Porém, o órgão anuncia que nos dias 24 e 31 serão realizados os outros dois mutirões de janeiro; enquanto para fevereiro acontecerão nos dias sete, 14 e 21 (sextas-feiras) e 26, última quarta-feira do mês. “A programação será gradativamente divulgada pelo sistema de comunicação da prefeitura e também nos sites de notícias e rádios da cidade, de acordo com o desenvolvimento das ações”, orienta Moreira.

“Desde o início de janeiro até agora, foram confirmados 268 casos de dengue em todo o município”, informa o diretor detalhando: “O pico foi nos meses de março e abril, com a confirmação, respectivamente, de 64 e 60 casos. Já nos últimos meses, após as ações de combate e as condições meteorológicas mais favoráveis, com menos chuvas, os números caíram bastante; nos últimos três meses houve a confirmação de apenas um caso”.