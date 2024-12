Durante as ações, motoristas são orientados sobre a importância de cumprir as regras de trânsito - Foto Divulgação

Durante as ações, motoristas são orientados sobre a importância de cumprir as regras de trânsito Foto Divulgação

Publicado 19/12/2024 20:40

São João da Barra - “Segurança no trânsito é coisa séria pra gente”, resume campanha de trânsito Verão Sem Acidentes que o Porto do Açu, em São João da Barra, realiza pelo sexto ano consecutivo. O objetivo é sensibilizar os motoristas e reforçar o compromisso das empresas envolvidas com as melhores práticas para uma mobilidade consciente e responsável.

A iniciativa tem ações definidas até fevereiro e envolve as empresas Porto do Açu Operações, GNA, Vast Infraestrutura, Ferroport, Dome, TechnipFMC, Anglo American, OceanPact e BPort. Estão programadas blitzen educativas; instalação de outdoors; divulgação de mensagens de educação no trânsito na mídia local e em aplicativos de conversa, com foco na disseminação das boas práticas junto à comunidade.

O diretor de Administração Portuária da Porto do Açu Operações, Vinícius Patel, pontua que no último ano foram realizadas mais de 30 ações por um trânsito mais seguro, atingindo quase cinco mil pessoas, com blitzen, palestras e outras iniciativas de conscientização.

“Nosso objetivo é continuar expandindo nossa atuação dentro desse tema, priorizando a vida e reduzindo acidentes, durante o período de verão e ao longo de todo o ano”, ressalta Patel realçando que nesta edição o complexo portuário também levantou os principais esforços e medidas das empresas participantes para contribuir com a melhoria da mobilidade na região.

“Assim, as mensagens buscam inspirar a comunidade a fazer sua parte”, justifica o diretor enfatizando que as ações envolvem os colaboradores do complexo portuário, mas também se estendem para além dos limites do empreendimento: “São mais de 4.700 horas de treinamento em direção defensiva para os colaboradores”.

Estão envolvidas em ações educativas de trânsito mais de 13 mil pessoas, com cerca de 10 quilômetros de sinalização implementada nas vias de acesso ao complexo; tendo sido doados à comunidade nove mil livros sobre educação no trânsito. “A segurança no trânsito é inegociável para nós”, afirma Patel.