Os escapamentos irregulares apreendidos nas ações integradas foram destruídos nesta sexta-feira Foto Divulgação

Publicado 27/12/2024 20:27

São João da Barra – O uso irregular de torbal (equipamento utilizado em veículos para fazer barulho) está sendo combatido em São João da Barra (RJ), pelas forças de segurança. A prática criminosa é adotada em “rolezinhos”. Diversos escapamentos irregulares foram apreendidos e destruídos nesta sexta-feira (27) no município.

A ação integrada envolveu Secretaria Municipal de Segurança, Polícia Civil e 8º Batalhão de Polícia Militar. Um rolo compressor foi utilizado para amassar todo o material em um ato simbólico próximo à sede da 145ª Delegacia de Polícia, para onde as motos apreendidas são levadas.

O secretário Anderson Campinho explica que o combate à perturbação do sossego é algo rotineiro no município e uma das prioridades da Operação Réveillon e Verão que começou nesta sexta-feira. Segundo afirma, a destruição dos torbais foi uma demonstração de compromisso pela ordem pública.

“É uma prestação de contas para a nossa sociedade, demonstrando que as ações acontecem, vêm acontecendo, sobretudo foram intensificadas nos últimos três meses com esse trabalho integrado de todos os órgãos de segurança”, diz Campinho garantindo que as ações vão continuar durante todo período de réveillon e verão”.

O comandante da Guarda Municipal, Jonas Figueiredo, reforça: “Estamos demonstrando à população que teremos tolerância zero com a perturbação da ordem e do sossego. A Guarda Municipal estará na rua juntos com as demais forças de segurança para coibir essas irregularidades”.

RIGOR DA LEI - Também a Polícia Militar se posiciona. Representando o 8º BPM, o comandante da 5ª Companhia, capitão Bruno Rodegheri, ressalta que o efetivo está sempre atento a qualquer tipo de delito, inclusive o de perturbação do sossego, o que será ainda mais intensificado em 2025. “Essa parceria só veio fortalecer e robustecer nossas ações. E esse é só o primeiro passo”.

O capitão adianta que, em 2025, acontecerão muitas outras operações com resultados ainda melhores: “A Polícia Militar visualizando esse tipo de crime no flagrante do delito vai abordar o condutor e conduzir a moto para a delegacia, onde o caso será avaliado”.

O inspetor Messias Moraes Teixeira Neto, chefe de equipe da 145ª Delegacia de Polícia, realça que desde quando o delegado Sérgio Elias assumiu a unidade, há cerca de três meses, vem intensificando o trabalho para a punição ao uso irregular do torbal. “Essa questão é uma demanda da própria população, que cobra as autoridades”.

Neto justifica que a inutilização dos canos é para mostrar que quem tentar praticar esse tipo de delito de perturbação de sossego vai sofrer o rigor da lei. “A lei estabelece que conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é infração de trânsito grave, punível com multa no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e retenção do veículo”, pontua a autoridade.