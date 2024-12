O Balneário de Atafona está totalmente reformulado e será reaberto com shows, nesta quarta-feira - Foto Divulgação

O Balneário de Atafona está totalmente reformulado e será reaberto com shows, nesta quarta-feira Foto Divulgação

Publicado 30/12/2024 20:33

São João da Barra – Reestruturado com foco principalmente na temporada do "Verão Alegria de Viver”, o Balneário de Atafona, em São João da Barra (RJ), será reaberto nesta quarta-feira (31), para a programação do réveillon, preparada com atrações na sede e em todas as praias do município.

Os shows no Balneário são abertos ao público; mas, há regras a serem cumpridas. Uma delas é a permissão da entrada de coolers, desde que não sejam utilizados recipientes de vidro. Para garantir o cumprimento, haverá revistas nas entradas da área de show.

Outro procedimento será a utilização de câmeras de segurança, monitoradas de uma central. Da mesma forma, os ambulantes que atuarão no evento estão proibidos de comercializar bebidas engarrafadas em vidros.

Outra proibição é a utilização (pelos visitantes) das churrasqueiras por medida de segurança. Para a virada do ano os shows no Balneário terão Grupo Free Samba, às 21h; Exaltasamba, 23h; e Grupo Swing Muleke, 1h.

O Ministério Público Federal proíbe shows na orla marítima de Grussai, visando preservar a área de desova de tartarugas marinhas; porém, um palco foi montado do outro lado da lagoa da praia, no bairro Telê Santana. Às 22h, a Banda Malandragem se apresenta; na sequência (1h), será a vez da Banda Força Maior.

Já no centro da cidade, a Festa da Virada começa às 21h a Brazzilian Band. Caberá a Banda TB-6 fazer a apresentação seguinte, às 23h. Enquanto na praia do Açu, a programação prevê Bonde Safadão, às 21h; Bonde do Forró, às 23h; e Forrozão Pegada Prime, 1h.