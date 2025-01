Não há custo para se inscrever; basta consultar o link divulgado no portal da prefeitura. - Foto Divulgação

Não há custo para se inscrever; basta consultar o link divulgado no portal da prefeitura. Foto Divulgação

Publicado 06/01/2025 18:40

São João da Barra – Referência em educação profissionalizante, com mais de 400 unidades em todo o Brasil, a Microlins acaba de fechar parceria com o governo de São João da Barra (RJ), oferecendo 90 bolsas para minicursos de qualificação profissional em Digitação Avançada, Programação de Jogos para Iniciantes, Inglês e Oficina de Empregabilidade.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Departamento da Juventude. O interessado deve ter até 25 anos e pode escolher, de acordo com seu interesse, entre cinco minicursos, com duração de quatro semanas, cada.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link divulgado no portal da prefeitura. As opções são: Digitação Avançada (20 vagas); Programação de Jogos para Iniciantes (20 vagas, 10 por turma); Inglês (20 vagas, 10 por turma); Oficina de Empregabilidade (30 vagas, 10 por turma).

Rede de ensino que oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas, a Microlins também possui faculdade, que oferece bolsas de estudo de até 50%. As ofertas (de cursos presenciais, semi-presenciais e ensino à distância) são tecnologia, marketing, vendas, inglês, saúde, gestão e indústria.