O interessado deve comparecer à Secretaria de Educação, com sede no centro da cidade Foto Divulgação

Publicado 10/01/2025 18:41

São João da Barra – A Secretaria Municipal de Educação (SME) de São João da Barra (RJ) já definiu o cronograma de recadastramento do Programa de Incentivo ao Ensino Universitário; será de 15 a 30 de janeiro. Os estudantes beneficiados estão sendo orientados a reunir todos os documentos exigidos para não perder o prazo.

As datas estão definidas desde 20 de dezembro, divulgadas em decreto publicado no Diário Oficial do município. Terá de ser presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da secretaria, localizada na Avenida Rotary, nº 783, fundos, centro da cidade. “Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos”, afirma a coordenadora do Programa de Bolsas, Isabella Nunes.

“Pedimos aos alunos que não deixem para realizar o recadastramento nos últimos, dias, para evitar problemas e garantir a vaga”, alerta Isabella observando que a falta de assinatura no requerimento de renovação e no projeto, assim como a ausência de qualquer documento exigido resultarão no indeferimento imediato do recadastramento.

A coordenadora destaca que o artigo 11 do Decreto prevê que o projeto exigido deva ser uma proposta que possa ser desenvolvida pelo poder executivo e que contribua para o crescimento do município: “Pode ser realizado em grupos de até cinco estudantes da mesma área ou áreas afins, que sejam bolsistas”.

Cada aluno deve apresentar uma via do projeto na ocasião do recadastramento individual. “O projeto deve ser elaborado pelos próprios alunos, sem cópias da internet ou de terceiros, sendo exigido apenas para estudantes a partir do 3º período. Os prazos não serão prorrogados e inscrições fora do prazo não serão aceitas”, realça Isabella.

DOCUMENTAÇÃO - Para o caso de estudante que não puder comparecer na data indicada, ele pode ir outro dia dentro do prazo. Havendo indeferimento de recadastramento, o candidato será comunicado por e-mail e terá de apresentar recurso no Protocolo Geral da prefeitura. “O aluno deve manter seu cadastro atualizado e fornecer um e-mail legível e correto”, aponta a coordenadora.

O cronograma, por instituição de ensino, é o seguinte: Isecensa (dia 15); Ucam e Uniflu (16); Universo (17); Estácio de Sá (20); outras faculdades (20 a 30). O aluno terá de apresentar requerimento de renovação e projeto de contribuição para o município.

Devem ser apresentados, ainda: Declaração de Coeficiente de Rendimento (CR) e Frequência, original, assinada e carimbada pela instituição de ensino; comprovante original de matrícula em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; boleto e comprovante de pagamento da mensalidade de janeiro/2025; comprovante de residência atualizado; comprovante de renda atualizado; Certidão Negativa de Débitos junto ao município.