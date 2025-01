As ações do NCZ buscam identificar larvas do mosquito transmissor e combater os focos - Foto Divulgação

Publicado 07/01/2025 17:14 | Atualizado 07/01/2025 17:15

São João da Barra – Visando nortear as ações no combate ao Aedes aegypti (transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus), o Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ) realiza, até sexta-feira (10), o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa).

As ações foram iniciadas nessa segunda-feira (6), após a realização do trabalho de estratificação automática de áreas prioritárias para controle da dengue, realizado na última quinta-feira (2) e sexta-feira (3), por equipes do NCZ, que já definiu para dia 17 o primeiro mutirão.

A força-tarefa é marcada, independente da liberação do resultado do LIRAa; será a primeira ação integrada do ano, de prevenção e combate à dengue no município. “Serão sete ao todo, seis deles às sextas-feiras; apenas o último será em uma quarta-feira, no dia 26 de fevereiro”, pontua o NCZ.

De acordo com o órgão, a programação com nomes dos bairros e localidades a serem visitados será gradativamente divulgada pelo sistema de comunicação da prefeitura, sites de notícias e rádios da cidade: “Em 2024, do início de janeiro até o final de dezembro, foram confirmados 268 casos de dengue em todo o município”.

O núcleo detalha que o pico foi nos meses de março e abril, com a confirmação, respectivamente, de 64 e 60 casos: “Já nos últimos meses do ano, após ações de combate e condições meteorológicas mais favoráveis, com menos chuvas, os números caíram; nos últimos três meses do ano houve a confirmação de apenas um caso”, acrescenta o NCZ.