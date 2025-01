As atrizes terão como adversárias veranistas, escaladas pela Secretaria de Esportes - Foto Ilustração

As atrizes terão como adversárias veranistas, escaladas pela Secretaria de Esportes Foto Ilustração

Publicado 08/01/2025 13:48

São João da Barra – Um time de cinco atrizes globais participam no próximo domingo (12) do Beach Soccer dos Artistas, a partir das 15h, em São João da Barra (RJ). Será na Arena Grussaí, uma das novidades do esporte no verão 2025 “Alegria de Viver!” no município.

Larissa Bocchino, a Quinota em Rancho Fundo, é um dos nomes. Ganhadora do prêmio revelação 2024, ela estará acompanhada das colegas de elenco Heloísa Honein, que interpretou a Margaridinha; Dandara Queiroz (Benvinda); Andréa Bak (Esperança) e Day Mesquita (Marta de Família é Tudo).

A própria Larissa convida para o espetáculo: “Quero convidar a galera de São João da Barra para estar comigo e minhas amigas no jogo das atrizes que vai acontecer na arena esportiva da praia de Grussaí. A gente espera vocês. Vamos lá ver a gente fazendo gols, ou não Um beijo no coração”. As adversárias serão moradoras e veranistas, escaladas pela Secretaria Municipal de Esportes.

“O Beach Soccer dos Artistas é só uma das várias atrações que vamos ter na Arena Esportiva de Grussaí durante todo o verão”, antecipa o secretário de Esportes, Rondinelli Sena. Ele acredita que espaço seja um sucesso, recebendo várias modalidades: “Está no coração da praia, bem ao lado do Polo Gastronômico, com toda estrutura de arquibancadas e que vai estar muito bonita”.

Segundo o secretário, também está programada para o espaço uma competição de futevôlei profissional masculino, no dia 22 de fevereiro, a partir das 8h, com a presença de ex-jogadores de futebol conhecidos nacionalmente e também de atletas renomados do próprio futevôlei.

Sena aponta, entre os convidados, o penta campeão mundial Edilson Capetinha; Djalminha (ex-Flamengo); Diego Souza (ex-Vasco) e Maicon (que jogou no Grêmio), além dos profissionais de futevôlei Anderson Águia, Felipe Nascimento, Renan Billy e Pablo Santos: “Também são esperados atletas e ex-atletas sanjoanenses”, realça.