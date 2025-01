Os alunos participam de várias atividades, inclusive instruções sobre as condições do mar - Foto Secom/Divulgação

Os alunos participam de várias atividades, inclusive instruções sobre as condições do mar Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/01/2025 14:24

São João da Barra – Tradicional no período de verão em São João da Barra (RJ), o Projeto Botinho terá a edição da temporada a partir de terça-feira (21), em frente ao Polo Gastronômico de Grussaí. Até o dia 31, 187 crianças e adolescentes participarão de exercícios físicos na areia e receberão instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros, conservação ambiental e cidadania.

A iniciativa é do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc-RJ) e apoio do governo municipal. As atividades acontecem das 8h às 11h. Na primeira semana, as aulas têm início na terça; na segunda os alunos fazem a retirada do kit de uniforme e material usado no projeto.

Os inscritos têm entre sete e 17 anos e o número este ano aumentou em mais de 50% em relação ao registrado em 2024, quando participaram 120 alunos. “Visando à interação social e a prevenção a afogamentos, os alunos são divididos em três turmas: Golfinho, de 7 a 10 anos; Moby Dick, de 11 a 14 anos; e Tubarão, de 15 a 17 anos”, explica a Secretaria de Comunicação (Secom). É garantido certificado, ao fim de duas semanas, aos participantes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em todo o estado do Rio estão sendo treinados cinco mil alunos: “A ação é referência nacional e internacional na formação de jovens, além de ser um projeto que salva vidas ao conscientizar as novas gerações, fazendo delas multiplicadoras ao compartilhar com familiares e amigos mensagens de prevenção a afogamentos e preservação da natureza”, resume.