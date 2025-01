A Secretaria de Fazenda chama atenção do contribuinte para o desconto de 20%, em cota única - Foto Ilustração/Secom

A Secretaria de Fazenda chama atenção do contribuinte para o desconto de 20%, em cota única Foto Ilustração/Secom

Publicado 15/01/2025 18:25

São João da Barra – Contribuinte que optar pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 em cota única, até 10 de março, terá desconto de 20% em São João da Barra. As guias de recolhimento já podem ser retiradas, de forma virtual ou no setor de tributos da prefeitura, à Rua Barão de Barcelos, 88, Centro.

Para quem optar por parcelamento, será em 10 vezes (março a dezembro). O secretário de Fazenda, Aristeu Neto, aponta que a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar está inserida no boleto do IPTU. “Para ter acesso ao boleto de forma virtual no Portal de Serviços, o contribuinte deve acessar a opção segunda via do carnê e preencher as informações”, orienta.

Neto destaca que as informações fornecidas em relação ao CPF ou CNPJ têm que ser as mesmas devidamente cadastradas na Prefeitura. “Após a pesquisa, estarão disponíveis as opções de boleto em cota única ou parcelado. Caso tenha alguma dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com a Fazenda por e-mail (setorimobiliario@sjb.rj.gov.br)”.

Um dos pontos ressaltados quanto ao parcelamento é que, além da primeira vencer no dia 10 de março, as demais parcelas serão quitadas nos nove meses subsequentes. “Com exceção de maio e agosto, com vencimento no dia 12, as parcelas devem ser pagas sempre no dia 10 de cada mês”, orienta o secretário realçando a importância de manter o pagamento em dia.

OUTRAS TAXAS - “A disponibilização com antecedência das guias é uma forma de o contribuinte se preparar, com mais tranqüilidade”, pontua Neto enfatizando: “Nossa missão, à frente da pasta, também é a de tentar, de alguma forma, facilitar a vida do contribuinte, com o direcionamento da prefeita Carla Caputi”.

O secretário explica que o vencimento do IPTU foi colocado para depois do carnaval, no terceiro mês do ano, porque em janeiro começam a ser quitados outros tributos. “As guias já disponíveis, com antecedência de quase dois meses, permitem um planejamento financeiro. Também estamos oferecendo um bom desconto, de 20% do valor total do IPTU, para quem tiver a possibilidade de quitar em cota única”, salienta.

Publicado no final da última semana, o decreto que dispõe sobre o pagamento e parcelamento do IPTU também traz o cronograma de vencimentos das demais taxas municipais, como a de localização de estabelecimento, com vencimento da cota única no dia 10 de fevereiro. Para parcelamento em três vezes, os vencimentos serão nos meses de fevereiro, março e abril, sempre no dia 10.