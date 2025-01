Entulhos e galhos de árvores são recolhidos por equipes da Secretaria de Meio Ambiente - Foto Divulgação

Publicado 22/01/2025 17:06

São João da Barra – Manter a cidade limpa proporcionando mais bem-estar e qualidade de vida aos moradores e visitantes é o objetivo do cronograma de coleta de entulho e galhada dos distritos, que o governo de São João da Barra (RJ) desenvolve até ao próximo sábado (25).

As ações acontecem por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos (o cronograma está publicado no site da prefeitura). A coleta de resíduos domiciliares vai até o fim da temporada do verão e coincide com a programação dos mutirões de combate ao Aedes aegypti.

O mosquito é transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Os mutirões (sete) estão previstos para a temporada de verão, pelo Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ). O primeiro contabilizou 844 imóveis visitados, nas localidades de Vila Esperança, em Atafona; outro lado da Lagoa de Grussaí; e centro da cidade.

De acordo com o diretor do NCZ, Matheus Moreira, foram colhidas oito amostras com possíveis focos da dengue já encaminhadas para análise. As visitas ocorrem sempre entre 8h30 e 14h, período do dia com maior possibilidade dos agentes encontrarem moradores nos imóveis. A maioria dos mutirões está programada para as sextas-feiras.

A próxima investida será sexta-feira (24), em Grussaí (Figueira), Sabonete, Açu e no distrito de Barcelos. Já no dia 31, as equipes estarão nos bairros da Sede, Nova Grussaí e Santa Rita (Atafona), além da Lagoa, em Grussaí, fechando os trabalhos do mês de janeiro.

NOVOS KITS - “Na primeira sexta-feira de fevereiro, dia sete, serão visitadas as localidades de Cazumbá, Açu e Roças Velhas”, aponta Moreira acrescentando que no dia 14 de fevereiro, vão receber o mutirão os bairros da Coreia (Atafona), a Sede, Grussaí (Centro) e Lagoa de Grussaí.

“O penúltimo mutirão será na terceira sexta-feira do mês, dia 21, em Degredo, Palacete e Açu”, realça o diretor concluindo: “Fechando os trabalhos, o mutirão será na quarta-feira seguinte, dia 26, em Mato Escuro, Cajueiro, Palacete, Atafona (Centro/Trevo de Cuíca), na Sede de Grussaí e bairros Balneário Cris e Lagoa”.

Como reforço da campanha, os agentes de endemias sanjoanenses receberam 77 novos kits para atuarem no combate ao popularmente conhecido como “mosquito da dengue”. Moreira explica que cada kit é composto por camisa de manga longa, camisa de manga curta, camisa com proteção UV, botas, chapéu tipo pescador e bolsas, além dos materiais de trabalho diário como pranchetas de anotação, lápis, borrachas e protetor solar.