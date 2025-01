Através da patrulha são realizadas ações preventivas e de fiscalização em 24 horas por dia - Foto Divulgação

Publicado 28/01/2025 21:31

São João da Barra - Implantada em outubro de 2022, a Patrulha Municipal Maria de Penha de São João da Barra está com saldo bastante positivo, segundo a Secretaria Segurança Pública do município. Somente em 2024, foram 389 atendimentos no monitoramento de medidas protetivas a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.

O programa é desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM), com proposta de aumentar a segurança das mulheres vítimas de violência doméstica, intensificando as ações preventivas e de fiscalização para o cumprimento das medidas judiciais protetivas após o registro da ocorrência.

O comandante da GCM, Jonas Figueiredo, explica que a atuação é 24 horas por dia, com efetivo de ambos os sexos capacitado para atuar exclusivamente no projeto, visando proporcionar maior agilidade e acolhimento às vítimas.

Figueiredo orienta que, nos casos de emergência e de descumprimento da Lei Maria da Penha, o atendimento é feito pela Polícia Militar, por meio do 190 ou pelos telefones do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp): 2741-1190 ou (22) 999153153, ligações e WhatsApp.