Encerramento foi celebrado com um piquenique para os alunos, na creche de Grussaí - Foto Divulgação

Publicado 29/01/2025 19:17

São João da Barra – As nove creches da rede municipal de São João da Barra (RJ) encerraram as atividades recreativas, por conta do Projeto Férias 2025, nesta quarta-feira (29). Foram desenvolvidas, desde sete de janeiro, para os alunos da pré-escola 1 e 2 e os que concluíram a pré-escola 2 no ano passado.

As ações envolveram equipes de professores, mediadores e profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O ano letivo em todas as unidades escolares começa na próxima semana: “O Projeto de Férias faz parte do nosso calendário escolar e proporciona aos alunos uma série de atividades que são planejadas com uma abordagem pedagógica adequada, promovendo o bem-estar das crianças e estimulando a socialização”, pontua a secretária de Educação, Angélica Rodrigues.

A secretária explica que o projeto funcionou das 8h às 15h, com café da manhã, almoço e lanche para as crianças. “Na Creche Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Grussaí, o encerramento foi celebrado com um piquenique para os alunos.

Com o tema “Diversidade e inclusão: saberes conectados”, o ano letivo nas 38 unidades da rede municipal sanjoanense começa na próxima segunda-feira (3). Haverá programação durante todo o dia no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, envolvendo professores em geral, mediadores, cuidadores, diretores e equipe técnica, composta por pedagogos, psicopedagogos e orientadores educacionais.

Está definido planejamento escolar em todas as unidades, na terça-feira (4), com os profissionais nas respectivas unidades. Quarta-feira (5), os alunos têm o primeiro dia de aula. “Serão 201 dias letivos em 2025, com recesso de 21 de julho a 1º de agosto e encerramento no dia 19 de dezembro”, adianta a secretária.