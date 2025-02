Parte das obras será disponibilizada em espaço público, além de utilizada pela Secretaria de Cultura - Foto Divulgação

Publicado 03/02/2025 18:06 | Atualizado 03/02/2025 18:20

São João da Barra – A proposta de valorizar os escritores locais, do governo de São João da Barra (RJ), tem mais uma etapa programada, por meio da Secretaria de Cultura (Secult) do município, baseado no edital Narciza Amália de literatura.

Já está definido o valor de R$ 50 mil, para contemplar dez autores residentes e domiciliados no município há pelo menos três anos, com valor de R$ 5 mil para cada obra. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de abril, para publicações de obras literárias ou acadêmicas.

Quem tiver interesse deve enviar a documentação que consta no edital, juntamente com ficha de inscrição para o e-mail editais.cultura@sjb.rj.gov.br. Na categoria literária, a comissão julgadora levará em consideração os quesitos de relevância sociocultural, originalidade, desenvoltura textual e apresentação da obra.

De acordo com os critérios, para análise das obras de caráter acadêmico, os pareceristas vão avaliar originalidade, relevância, clareza/objetividade e qualidade acadêmica do texto. As obras que estiverem inseridas em critérios específicos receberão bonificação.

NARCIZA AMÁLIA - A iniciativa é uma forma de inclusão, fomento às minorias e desenvolvimento das políticas afirmativas; haverá incentivo também para obra inédita e autor estreante. O edital diz ainda que dentre as contrapartidas dos dez selecionados, haverá doação de 10% do quantitativo de impressões para a Secult.

A secretaria utilizará as unidades sem fins lucrativos, além de lançamento em espaço público, roda de conversa sobre o processo criativo e arquivamento de um exemplar na Biblioteca Nacional, conforme rege a legislação. O edital 2025 homenageia a sanjoanense Narciza Amália, que foi poeta, tradutora e crítica literária.

Considerada a primeira jornalista profissional do Brasil, Narciza publicou o livro poético “Nebulosas” em 1872, sendo sucesso de crítica entre os literatos da época, inclusive o imperador D. Pedro II. “Ela foi, ainda, abolicionista, republicana, feminista e professora; uma das mais belas e notáveis mulheres do século XIX”, resume a secretaria.