As bicicletas podem ser utilizadas por uma hora, com tolerância de, no máximo, dez minutos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/02/2025 16:56

São João da Barra - Entretenimento, esporte e lazer de graça para moradores e turistas durante o período de verão em praias de São João da Barra (RJ) são garantidos, pelo governo municipal, através do projeto Bike Livre, diariamente, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

São disponibilizadas 30 bicicletas nos postos de atendimento do Polo Gastronômico de Grussaí; Posto 4 em Chapéu de Sol; e Base Integrada de Segurança no Açu. Por causa da grande movimentação no Balneário de Atafona, provocada por shows musicais e outros eventos, o posto de atendimento da praia este ano foi desativado.

O Bike Livre foi lançado no verão de 2023 com cerca de mil atendimentos por mês, em média. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto é apontado como um grande sucesso, com mais de dois mil usuários por período.

“Para muitos, virou uma marca do verão sanjoanense, uma vez que todo mundo já sabe que nas praias circula a ‘bicicletinha’ que as pessoas utilizam para o lazer e diversos fins, além da prática de atividade física”, pontua a Secom explicando que a idade mínima para se utilizar as bicicletas é de 18 anos.

O interessado em participar deve entrar no site www.ecomobsjb.com.br, baixar o termo de responsabilidade enviando para o e-mail informado no cadastro, assinar digitalmente no ato da retirada da bicicleta e enviar o documento para o email bikelivresjb@gmail.com. “Ao fazer o cadastro, é necessário anexar foto do documento de identificação e comprovante de residência no nome do solicitante”, assinala a secretaria.

Os veículos são equipados com GPS e chip para permitir o monitoramento. Elas podem ser utilizadas ininterruptamente por uma hora, com tolerância de dez minutos. “Caso não haja ninguém para usá-la no retorno, ela poderá ser utilizada pela pessoa por mais uma hora. E para que a segurança dos usuários seja garantida, são fornecidos capacetes”, realça a Secom.