Durante o quarto mutirão, agentes de endemias eliminaram vários focos de Aedes aegypti - Foto Divulgação

Publicado 10/02/2025 18:48

São João da Barra – A estratégia contra o Aedes aegypti adotada pelo governo de São João da Barra (RJ) fechou a semana com um total de 593 imóveis vistoriados e a eliminação de 548 depósitos de potenciais focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunia e zika vírus.

As ações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ), no quarto mutirão de prevenção e combate ao inseto, nas localidades de Cazumbá, Açu e Roças Velhas, aonde as equipes também vistoriaram três ferros-velhos, segundo aponta o diretor do NCZ, Matheus Moreira.

“Ferros-velhos inspiram uma atenção maior, pois nestes locais geralmente ocorre acúmulo de água, favorecendo os depósitos de ovos e larvas do Aedes aegypti”, explica Moreira acrescentando: “Daí a necessidade de termos cuidado redobrado ao encontrarmos esses ambientes”. Ele resume que nos quatro mutirões o NCZ já vistoriou um total de 3.424 imóveis.

“Nos três mutirões anteriores as equipes atuaram na Sede, na Vila Esperança (Atafona), Lagoa (Grussaí), Figueira (Grussaí), Sabonete, Açu, distrito de Barcelos, novamente em bairros da Sede, Nova Grussaí e Santa Rita (Atafona), além do Lagoa”, detalha o diretor informando que o próximo será sexta-feira (14).

“No mutirão do próximo dia 14 os agentes de endemias irão atuar nos bairros da Coreia (Atafona), na Sede, em Cajueiro, em Grussaí (Centro) e novamente no Lagoa (Grussaí)”, pontua Moreira. A orientação do NCZ é que a população contribua, evitando situações que possam favorecer à proliferação do conhecido popularmente como “mosquito da dengue”.