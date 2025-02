As ações contra o Aedes aegypti estão sendo intensificadas pelo NCZ, através de mutirões - Foto Divulgação

Publicado 17/02/2025 19:41

São João da Barra – A estratégia contra o Aedes aegypti (conhecido popularmente como “mosquito da dengue”) em São João da Barra (RJ) mobiliza as equipes de agentes de endemias, o Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ). Somente na última sexta-feira (14) foram vistoriados 1.279 imóveis em Cajueiro, Atafona, Grussaí e na sede. Mais de quatro mil já foram visitados.

As ações aconteceram em cumprimento ao quinto mutirão regular de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, de um total de sete programados para este verão. “Separadamente, o órgão vem realizando também ações nos cemitérios do município”, resume o diretor do NCZ, Matheus Moreira.

O diretor ressalta que, independente dos mutirões, o NCZ realiza visitas preventivas a residências e estabelecimentos comerciais durante o ano: “Não apenas em busca de potenciais focos do Aedes aegypti e de larvas, mas também para orientar as pessoas sobre como combater o transmissor das três arboviroses”.

Moreira orienta que é fundamental ter toda a comunidade engajada no combate e controle do mosquito: “Com apenas 10 minutos por semana, vistoriando a casa, quintal e fazendo um trabalho preventivo nos ralos e vasos de plantas, por exemplo, as pessoas conseguem eliminar o vetor e possíveis focos de larvas”.

Em cinco mutirões, foram vistoriados 4.703 imóveis, sendo eliminados 832 depósitos de potenciais focos. “Entre os mutirões regulares restam agora duas ações a serem realizadas, uma na próxima sexta-feira, dia 21, e a última na quarta-feira da semana seguinte, dia 26”, aponta o diretor do NCZ.

Dos quatro cemitérios do município, três já receberam as intervenções contra o Aedes aegypti, no Centro, Roças Velhas e Capela de São Pedro. “Quanto ao da localidade de Amparo terá uma data definida para ocorrer a ação”, informa Moreira que reforça apelo à população, para que esteja atenta para evitar focos de proliferação do mosquito.