André Souza comenta que o axé music tem tudo a ver com o tema do verão, ?Alegria de Viver? Foto Divulgação

Publicado 19/02/2025 19:11

São João da Barra – Sete casais, com idades entre 17 e 25 anos, estão inscritos para disputar o Concurso Garota e Garoto Verão São João da Barra (RJ), celebrando 40 anos do axé music, gênero que, segundo o organizador do evento, jornalista André Souza, se tornou sinônimo de alegria no verão e folia nos carnavais sanjoanenses.

O concurso está programado para domingo (23), no Balneário de Atafona, com início às 17h. André Souza comenta que o axé music tem tudo a ver com o tema do verão ‘Alegria de Viver’: “Estamos preparando um desfile todo no clima desse ritmo que faz parte do nosso carnaval”.

Souza também aponta os trios elétricos: “Trata-se de uma inspiração da Bahia, que agregou ainda mais alegria aos dias de folia na nossa cidade”. A premiação do concurso será de R$ 1.500 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro.

“O Garota e Garoto Verão SJB é promovido pelo governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer”, pontua o jornalista enfatizando que o concurso tem sido uma das atrações fortes, a cada ano, nas programações de verão de São João da Barra.

3º DESAFIO - Outro evento apontado por André Souza, entre tantos outros, no verão sanjoanense para o final da semana é o 2° Desafio de Corrida Rústica, sábado (22), com início às 7h30, na Avenida Atlântica. O trecho a ser percorrido é de 5,5 quilômetros, entre a Arena Esportiva de Grussaí (ao lado do Polo Gastronômico), até o Balneário Chris.

As categorias são Geral Masculino e Geral Feminino, com premiação em dinheiro até o sétimo lugar, além de troféu até o terceiro lugar; todos os competidores receberão medalha de participação. Todas as orientações para inscrição podem ser obtidas no portal da prefeitura.

Está também programado, para 30 minutos após o término do 2° Desafio, o Fast Run (corrida rápida). Souza observa que somente os atletas participantes do desafio poderão efetuar a inscrição, que será realizada no mesmo dia: “A prova será disputada em uma volta do percurso anterior”.