O Procon orienta o consumidor a ter números de telefone para comunicar roubo ou extravio de cartão - Foto Divulgação

São João da Barra – A onda de golpes cibernéticos, envolvendo fraudes de identidades, principalmente em compras com cartão, leva o governo de São João da Barra (RJ), por meio do Procon, a alertar os consumidores que estejam atentos. O órgão preparou orientações para que as m compras sejam seguras, especialmente durante o período de carnaval.

A coordenadora do Procon, Denise Franco, explica que o objetivo é garantir informações sobre como evitar golpes e proteger dados bancários ao utilizar o cartão e o celular nos dias de festa. Manter o aparelho protegido por senha é uma das orientações.

“Muitos pagamentos são feitos por aplicativos bancários”, justifica a coordenadora acentuando que também é aconselhável desativar a função de pagamento por aproximação dos cartões e guardá-los sempre em local seguro. "O celular costuma ser o maior alvo de pessoas mal intencionadas”, aponta.

Denise observa que, além de ser um bem material, o celular também armazena dados importantes de cartões de crédito e débito. “No caso de compras no cartão, o ideal é que o próprio consumidor realize a transação na máquina, evitando entregá-lo a terceiros”.

PREVENÇÕES - Caso isso não seja possível, a coordenadora sugere que é essencial conferir se o cartão devolvido realmente é o utilizado e sempre verificar o valor digitado antes de confirmar o pagamento: “Observe se os números da sua senha estão aparecendo na tela da maquininha quando a digita, isto não pode acontecer".

Outra ação é quanto ao pagamento por PIX. A orientação é checar atentamente o destinatário e o valor antes de concluir a transação e guardar os comprovantes para que se houver algum problema, servir de prova. "Ninguém deseja que aconteça o pior, mas se houver furto, roubo ou perda do celular ou do cartão, a principal recomendação é comunicar imediatamente o banco e registrar o boletim de ocorrência”.

”Tenha sempre em mãos uma relação de números de telefone para comunicação de roubo ou extravio do cartão”, orienta a coordenadora informando que o Procon funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ás 17 h: “O órgão está localizado a Rua São Benedito n° 139, Centro, São João da Barra, telefone (22) 3199-9631, Ramal: 372”.