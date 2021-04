Por O Dia

Publicado 29/04/2021 22:09

Policiais Militares do São João de Meriti ) prenderamem flagrante, no bairro de Éden, com armas, rádios transmissores e farto material entorpecente.Segundo o Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento na rua Maria das Dores de Andrade Silva,, quando teve atenção voltada para três indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, em atitudesNapolicial, foramcom os acusados uma pistola IMBEL, Cal. 9mm, um revólver Cal. 38, uma granada, três rádios transmissores e farto material entorpecente.Diante dos fatos, a guarnição conduziu os acusados a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro da ocorrência.