Novos leitos de UTI no Hospital Municipal de São João de MeritiDivulgação/Beto Franzen

Publicado 09/09/2021 23:20 | Atualizado 09/09/2021 23:23

No nonodo mês de setembro, o município de São João de Meriti apresentouno Hospital Municipal. Em atualização do Painel Covid no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 40%, nesta quinta-feira. O número de internados na UTI exclusiva caiu de 21 para 12 pessoas.