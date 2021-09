O deputado estadual Valdecy da Saúde esteve presente ao evento e disse que ações como estas são de extrema importância para a comunidade - Divulgação

A Prefeitura de São João de Meriti entregou para a população mais uma escola totalmente reformada, a quinta apenas neste ano. A, localizada no Parque Alian, passou por uma, com a construção de uma cobertura sobre a laje para evitar vazamentos e recebeu um anexo com três novas salas de aula.

O deputado estadual Valdecy da Saúde participou do evento e disse que ações como estas são de extrema importância para a comunidade: “Ao longo de quatro anos e meio à frente da prefeitura, nós temos sim transformado a vida das pessoas. É essencial para nossas crianças um espaço digno para estudar com merenda de qualidade. Elas devem ser tratadas com amor e respeito. Não podemos esquecer da valorização dos professores, pilares, junto com a família de uma vida próspera e de sonhos a serem alcançados”.



A unidade que atende 519 alunos, do pré ao 5° ano, também recebeu uma intervenção de revitalização com pintura de paredes, tetos e grades, polimento do piso e manutenção em suas instalações. Um destaque para o retorno das aulas presenciais, que tem previsão para a próxima semana, é que todas as salas receberam ar condicionado.



O Secretário de Educação de Meriti, José Carlos, falou sobre a importância da escola e os planos futuros: “Nós temos outras 10 escolas para serem reinauguradas, então não é um trabalho pequeno, nós estamos há oito meses à frente da Secretaria de Educação trabalhando muito duro. Nosso maior interesse é que todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos de São João de Meriti recebam uma educação de qualidade”.



Por fim, o Prefeito Dr. João encerrou o evento com uma palavra de gratidão e orgulho: “Quando reparamos uma escola, quando damos condição a uma criança de 6 anos estudar em um ambiente climatizado, com merenda, com professores em sala de aula, com material didático completo, uniforme completo, vemos a alegria, não só dos pais das crianças, mas principalmente no rosto e no sorriso dela. Isso nos dá muito mais felicidade e muito mais vontade de continuar trabalhando”.



Quem foi Celso Guerra?



Vereador em São João de Meriti, Celso ocupou o cargo de presidente da Câmara dos Vereadores onde iniciou seu mandato em 1985 e encerrou em 1986. O filho do vereador homenageado, Willian Guerra, representou a família dele e agradeceu pelo reconhecimento do trabalho do pai.

