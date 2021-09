Vacinação Covid-19 em São João de Meriti - Internet

Publicado 08/09/2021 17:29

Dia D de vacinação contra a covid-19, na Praça da Matriz. Meritienses homens e mulheres a partir de 18 anos de idade receberão a primeira dose da vacina das 9h às 15h.

Nesta quinta-feira (9), São João de Meriti promoverá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ode vacinação contra a covid-19, na. Meritienses homens e mulheres a partir de 18 anos de idade receberão a primeira dose da vacina das

No momento da imunização, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF ou cartão do SUS e a carteirinha de vacinação (caso tenha).



Em relação à vacinação de segunda dose, a pasta confirmou que o calendário segue mantido nos oito pontos de imunização espalhados pela cidade.



Confira os endereços:



Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



ESF da Vila Tiradentes

Dr José de Carvalho 162, Vila Tiradentes



USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



Paróquia Nossa Senhora da Glória (exclusivo para grupos prioritários*)

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti, em frente ao antigo PAM



*São considerados grupos prioritários os profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias e drogarias.

