Publicado 04/09/2021 01:04

NoEpidemiológico de hoje, dia 3, o município de São João de Meriti registrou seis novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, contabilizou seis novos casos nesta atualização.

Ao todo, 10.404 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 54 e podem ser descartados 5251 casos.

Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 66,7%, neste terceiro dia do mês.

