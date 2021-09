Em Meriti, até o momento, 307.258 pessoas foram vacinadas - Divulgação

Publicado 03/09/2021 07:00

vacinação contra a covid-19 e, nesta quinta-feira, atingiu a marca de mais de 300 mil meritienses vacinados com a primeira dose ou dose única. Ao todo, 307.562 pessoas compareceram a um dos sete postos de atendimento espalhados pelo município para receber sua dose de imunidade. Quanto aos imunizados por completo, Meriti tem 97.318 munícipes com as duas doses da vacina aplicadas. São João de Meriti segue avançando na campanha dee, nesta quinta-feira, atingiu a marca demeritienses vacinados com a primeira dose ou dose única. Ao todo, 307.562 pessoas compareceram a um dos sete postos de atendimento espalhados pelo município para receber sua dose de imunidade. Quanto aos imunizados por completo, Meriti tem 97.318 munícipes com as duas doses da vacina aplicadas.

Nesta quinta-feira, dia 2, segundo o Boletim Epidemiológico municipal, Meriti apresentou uma queda significativa no número de casos positivos de coronavírus. Dois, ao todo. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem 11.821 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.231, contabilizou dois novos registros desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal que atingiu 76.7%, neste segundo dia do mês.



Ao todo, 10.390 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 68 e podem ser descartados 5251 casos.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 9.992, não teve sua localidade informada.