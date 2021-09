O encontro foi realizado com 30 mães cadastradas da região - Divulgação

O encontro foi realizado com 30 mães cadastradas da regiãoDivulgação

Publicado 02/09/2021 18:14

Agosto Dourado”, promovida pela Secretaria de Saúde de aleitamento materno nas unidades de Estratégia de Saúde da Família. Para encerrar o mês, o Posto de Saúde Jacy Alves dos Santos Júnior (USF Vila São José) promoveu um encontro com as mães cadastradas da região, com uma palestra ministrada pela médica da família e comunidade, Dra. Karina Ruiz, falando sobre os benefícios da amamentação para a saúde e o desenvolvimento da criança e da mãe.

A Campanha “”, promovida pela Secretaria de Saúde de São João de Meriti , através da Rede de Atenção Básica, intensificou as ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância donas unidades de Estratégia de Saúde da Família. Para encerrar o mês, o Posto de Saúde Jacy Alves dos Santos Júnior () promoveu um encontro com as mães cadastradas da região, com uma palestra ministrada pela médica da família e comunidade, Dra. Karina Ruiz, falando sobre os benefícios da amamentação para a saúde e o desenvolvimento da criança e da mãe.

As ações atenderam algumas regiões carentes do município, como o Morro do Amor, Vila Ruth, Morro do Gonçalves e Andorinhas.



"O plano de campanha do nosso prefeito, Dr. João, está sendo seguido à risca e, o acolhimento, feito da maneira correta. Estamos prezando pela saúde da nossa população e dos futuros meritienses', disse Rafael de Sá, administrador da unidade de saúde.



A palestra ministrada pela médica da família e comunidade, Dra. Karina Ruiz, falou sobre os benefícios da amamentação para a saúde e o desenvolvimento da criança e da mãe Divulgação

A dona de casa Graice Kely dos Reis Fernandes, 32 anos, está grávida do quarto filho e diz que, apesar de não ser mais mãe de "primeira viagem", é a primeira vez que recebe esse tipo de informação. "Sou moradora de São João de Meriti e faço o pré-natal aqui no posto da Vila São José. Desde que engravidei do meu primeiro filho, nunca havia conversado dessa forma sobre as minhas dúvidas da gravidez. Eu, por exemplo, estava insegura porque estou com pouco leite durante essa gestação e das outras vezes não foi assim. Com as palavras da Dra. Karina, pude me tranquilizar e entender que cada filho vem de uma maneira diferente e o que devo fazer em cada caso".



O Posto de Saúde da Vila São José oferece, diariamente, também os serviços de atendimento médico e de enfermagem para todas as linhas de cuidado como saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança e puericultura, atendimento do Programa Hiperdia, coleta de preventivo, acompanhamento do programa Bolsa Família, coleta de sangue, vacinas do Programa Nacional de Imunização (exceto covid-19), pré-natal e teste do pezinho.



A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e está localizada na Avenida Comendador Teles, n° 3.199, Vila São José - São João de Meriti.