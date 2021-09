Centro de Imagem e Diagnóstico de São João de Meriti, localizado no PAM Meriti - Divulgação

Inaugurado em 2018, o São João , localizado dentro do Hospital Municipal da cidade, realiza cerca de, dentre eles, de tomografia computadorizada, ressonância magnética e raio-x digital. O local, que funciona de 6h às 22h, todos os dias da semana, tem quase três anos de funcionamento e já é referência tanto para a população meritiense como para pacientes de diversos municípios da Baixada Fluminense.

Aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), estão disponíveis equipamentos de última geração que podem ser utilizados através da emergência ou do sistema de regulação.



A tomografia computadorizada, por exemplo, tecnologia considerada a melhor no diagnóstico de inúmeras doenças e processos infecciosos, permite imagens mais rápidas e precisas do que a tomografia padrão. A máquina da unidade é utilizada como referência em exames de alta complexidade. Um deles é a angiotomografia, usada para diagnóstico de doenças vasculares.



Para agendar o seu atendimento, compareça com seus documentos e pedido médico no Centro de Regulação de Exames (Cemarc), na Rua Valério Villas Boas, 11, no Centro de São João. O horário de atendimento para marcação de exames no CEMARC é das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira.