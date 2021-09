As aulas no CRAS de Éden acontecem todas as terças e sextas-feiras, das 14h às 16h30 - Divulgação

Publicado 31/08/2021 16:45

A meritiense Áurea Rodrigues, uma das alunas, falou da alegria em participar das aulas: “Eu vou fazer 84 anos e é muito bom estar aqui. Durante a pandemia eu fiquei muito triste de não poder vir. Que bom que está voltando e estou podendo aproveitar de novo”.



A secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho, esteve presente em uma das aulas e acompanhou a desenvoltura do grupo.



“A Assistência Social cuida desde a mulher grávida ao idoso. Esse projeto é muito importante para essas pessoas. Agradeço ao prefeito, Dr. João, e ao deputado estadual Valdecy da Saúde, por nos ajudarem a proporcionar esses momentos para os nossos idosos”, disse.



Para participar das aulas, basta ir ao Cras de Éden, que fica na Rua Ana Britto da Silva, 2.470. As aulas ocorrem todas as terças e sextas-feiras, das 14h às 16h30.

