Dr. João, Valdecy da Saúde e autoridades na visita a Vila Ruth - Divulgação

Publicado 30/08/2021 18:09

serviços para toda população. O primeiro na Vila Ruth, local onde será realizada a terceira edição do projeto Prefeitura no seu Bairro, e em seguida, os representantes acompanharam o andamento da obra de pavimentação e drenagem nas ruas Tereza e Brisamar, no Morro Azul.

“Seguimos em frente para honrar com cada compromisso que assumimos em nossa campanha de reeleição. Um novo mandato pra fazer muito mais”, disse o Prefeito Doutor João.



Caminhando pelas ruas da Vila Ruth, os representantes puderam observar de perto as necessidades do local e conversaram com os moradores para entender os problemas e já pensar em possíveis soluções para uma melhor qualidade de vida.



O bairro receberá os serviços das Secretarias Municipais de Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda.



“Estamos muito confiantes neste projeto e em nossos serviços. Seguimos juntos, para levar a melhor qualidade de vida aos munícipes”, comentou Valdecy da Saúde.



Deputado Valdecy fiscaliza a obra de pavimentação e drenagem nas ruas Tereza e Brisamar, no Morro Azul Divulgação

Nas redes sociais, moradores agradeceram os serviços e a visita dos representantes: “Muito bom atender essa localidade da Vila Ruth. O importante de uma boa parceria administrativa é que quem ganha é o povo”, disse o meritiense Mark Weber.



A população pode solicitar os serviços de pavimentação e drenagem em seu bairro via WhatsApp 99973-4333 ou disque- serviços públicos 3752-3852.



