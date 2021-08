Casos da variante Delta tem sido detectados em menor quantidade em áreas com mais vacinados - Reprodução

Casos da variante Delta tem sido detectados em menor quantidade em áreas com mais vacinadosReprodução

Publicado 30/08/2021 08:00

A Prefeitura depor meio da Secretaria de Saúde, anuncia acontra anos moradores com. O atendimento, que também é destinado para pessoas com comorbidades e pertencentes aos grupos prioritários do município, ocorre em sete pontos, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, das