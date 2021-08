A Prefeitura reforçou que as operações continuarão, e a população pode sugerir novos serviços via WhatsApp - Divulgação

Publicado 27/08/2021 15:43

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está se empenhando para entregar os melhorespara a população. Nesta semana, diversos bairros receberam serviços deasfáltica. No centro de Vilar dos Teles, uma mega operação Tapa-Buraco está sendo realizada por agentes da pasta, contribuindo para a melhoria do tráfego na região e para a redução dos alagamentos.

Na segunda (23), a rua Rio Claro, no Jardim Alegria, recebeu a equipe de asfaltamento da Secretaria de Serviços Públicos. O local fica próximo à Escola Municipal Carlos Teixeira que foi totalmente revitalizada.



Agentes trabalhando na rua Rio Claro, no Jardim Alegria Divulgação

A meritiense Giovana Cerzedello, moradora do Jardim Paraíso, agradeceu a presença dos agentes em seu bairro e elogiou os serviços: “Aqui no Jardim Paraíso, todo mês vem uma equipe para aparar os matos, pintar as calçadas e postes, e vejo agentes varrendo as ruas . Hoje mesmo teve uma equipe dragando o valão. Isso está sendo ótimo, pois estão tomando as devidas providências antes que as chuvas cheguem e traga um prejuízo maior para o nosso bairro”.



A pasta também realizou intervenções no Castelinho, região que sediou a segunda edição do Prefeitura no seu bairro, com obras de drenagem e asfaltamento.



A Prefeitura reforçou que as operações continuarão, e a população pode informar via WhatsApp 99973-4333 ou disque- serviços públicos 3752-3852 os bairros que estão mais necessitados.