Atualização dos casos de covid-19 - Foto: Arquivo MAIS

Atualização dos casos de covid-19 Foto: Arquivo MAIS

Publicado 26/08/2021 22:42

Boletim Epidemiológico do mês de agosto, o município de 11.806 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.216, registrou três casos nesta nova atualização.

No décimo sextoEpidemiológico do mês de agosto, o município de São João de Meriti registrou vinte e um novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, registrou três casos nesta nova atualização.

Ao todo, 10.441 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 146 e podem ser descartados 5251 casos.



Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 76,7%, nesta quinta-feira.



Vacinômetro



Até o momento, 189.779 meritienses foram vacinados com a primeira dose ou dose única. O grupo dos imunizados é formado por profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias e drogarias e meritienses com mais de 22 anos.