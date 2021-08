Vacinação acontece em diferentes locais, entre 8h e 15h - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2021 21:51

a partir dos 23 anos de idade contra a covid-19. O atendimento permanece nos sete pontos de vacinação, das 8h às 15h, e para os grupos prioritários, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, das 9h às 15h. Para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS.

Em Meriti, são considerados grupos prioritários os profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias e drogarias.



A pasta reforça que a Paróquia Nossa Senhora da Glória, localizada na Rua Dinorá Silva, 4, bairro Jardim Meriti, é um ponto de vacinação exclusivo apenas para o grupo prioritário.



Pontos de vacinação para o público em geral:



-Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



-USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



-USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



-USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



-ESF da Vila Tiradentes

Dr José de Carvalho 162, Vila Tiradentes



-USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



-Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



