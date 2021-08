o 21º BPM encontrou com o acusado um simulacro de arma de fogo e os pertences das vítimas - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 25/08/2021 17:33

Um, que não teve a identidade revelada, foiem flagrante por Policiais Militares do 21ºBPM apósem São João de Meriti , na Baixada Fluminense.Segundo informações do Batalhão, agentes estavam em deslocamento para uma ocorrência quando foram abordados pelas vítimas do assalto que repassaram as características do criminoso.De imediato, a equipe iniciou patrulhamento pela, em Agostinho Porto, conseguindo encontrar o suspeito em posse de um simulacro de arma de fogo e com os pertences das vítimas.