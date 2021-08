O Secretário Bebeto da Veggi, prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde na nova sede da Secretaria de Trânsito e Transporte - Divulgação

O Secretário Bebeto da Veggi, prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde na nova sede da Secretaria de Trânsito e TransporteDivulgação

Publicado 24/08/2021 18:20 | Atualizado 24/08/2021 19:51

reformadas e com materiais de primeira para continuar investindo na qualidade de vida e segurança da população. O prefeito Dr. João, secretários, vereadores e o deputado estadual Valdecy da Saúde estiveram presentes em ambos os eventos. O primeiro, a reinauguração da Escola Municipal Carlos Teixeira, no Jardim Alegria, e no meio do dia, a inauguração da nova sede da Secretaria de Trânsito e Transporte, na Vila Rosali.

Nesta terça-feira (24), o município de São João de Meriti ganhou duas novas instalações totalmentee com materiais de primeira para continuar investindo na qualidade de vida e segurança da população. O prefeito, secretários, vereadores e o deputado estadualestiveram presentes em ambos os eventos. O primeiro, a, no Jardim Alegria, e no meio do dia, a, na Vila Rosali.

A nova Escola Municipal Carlos Teixeira recebia o nome de Escola Municipal Jardim Metrópole e foi totalmente revitalizada, com 483 alunos matriculados, educação especial, ensino fundamental do 4º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos (semipresencial). A pasta reforçou que as aulas estão acontecendo de forma remota e voltarão ao sistema presencial a partir de amanhã (25), também de forma escalonada ao sistema presencial.

Publicidade

A nova Escola Municipal Carlos Teixeira recebia o nome de Escola Municipal Jardim Metrópole e foi totalmente revitalizada Divulgação

A última reforma na escola foi realizada em 2012. A obra atual, que durou quatro meses, entrega: forro com material isolante, reforma contempla do sistema elétrico para instalação de aparelhos de ar-condicionado, quadra de esportes, revitalização da entrada principal da unidade escolar, com novo acesso à escola pela Rua Delos, que facilitará a chegada de materiais e mantimentos para a unidade.



Publicidade

Deputado Valdecy da Saúde em discurso na nova Escola Municipal Carlos Teixeira Divulgação

Na inauguração da nova sede da Secretaria de Trânsito e Transporte, o Secretário Bebeto da Veggi recebeu o prefeito Dr. João, autoridades e o deputado Valdecy da Saúde que exaltou o trabalho dos agentes de transito:



Publicidade

"Trabalho que tem ecoado na cidade com um primoroso serviço cuidando do trânsito".



O deputado Valdecy da Saúde exaltou o trabalho dos agentes de trânsito: "Trabalho que tem ecoado na cidade com um primoroso serviço nas ruas da cidade, cuidando do trânsito" Divulgação

Publicidade

Além da entrega do novo espaço, também foi oficialmente inaugurada a Praça do Cipó, que fica bem em frente ao novo local da secretaria. A mudança da Secretaria de Trânsito e Transporte foi provocada por conta da venda do terreno. O local tem nove salas, cozinha, banheiro e estacionamento para as viaturas. Atuarão no espaço coordenadores de trânsito, jurídico, Cord. Transporte e de infração de trânsito.



LEIA TAMBÉM: Saúde de Meriti continua vacinando contra a gripe