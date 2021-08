Ao fim da operação, os agentes apreenderam duas pistolas cal. 9mm, uma granada, um rádio transmissor e material entorpecente - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 23/08/2021 18:00

Criminosos enfrentaram uma equipe de policias militares do 21º BPM em operação de retirada de barricadas na Rua Brígido Tinoco, Jardim Metrópole, em baleados e socorridos ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. As identidades dos indivíduos não foram reveladas.

Ainda segundo o Batalhão, uma equipe do 21º BPM estava em patrulhamento quando se deparou com várias barricadas e obstruções na via. De imediato, os agentes iniciaram a desobstrução da mesma, garantindo o direito de ir e vir dos moradores. Neste momento, criminosos iniciaram um confronto com a equipe, que revidou a injusta agressão.



Os agentes reforçaram que prestaram todo o auxílio necessário para as vítimas. O registro da ocorrência foi feito na DHBF.



Na operação, os agentes apreenderam duas pistolas cal. 9mm, uma granada, um rádio transmissor e material entorpecente.